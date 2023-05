Mieszkańcy Gryfic protestują ws. wylewania odpadów pod oknami ich domów [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Nie chcemy smrodu pod naszymi oknami - tak mieszkańcy Osiedla 30-lecia w Gryficach sprzeciwiają się wylewaniu na polach leżących w sąsiedztwie ich domów odpadów z biogazowni, które będą służyć jako nawóz.

Gmina na wniosek przedsiębiorcy wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Gnojowica ma być wylewana na obszarze 500 hektarów.



- Przede wszystkim brzydkie zapachy, spadek cen nieruchomości, skażenie wód powierzchniowych, dyskomfort mieszkańców, którzy tu mieszkają. - Mieszkam z rodziną, dwójką dzieci. Obawiam się o ich zdrowie. - To będą muchy, owady, to będzie więcej czegoś takiego nieprzyjemnego. - Oczekujemy od gminy stanowczej reakcji w tej sprawie. Nie wyobrażam sobie, że w okresie letnim nie otworzę okna w domach - mówią mieszkańcy.



Podczas dzisiejszej sesji rady gminy będziemy rozmawiać z mieszkańcami o problemie odpadów na polu - zapewnia Andrzej Szczygieł, burmistrz Gryfic.



- Jest grupa inicjatywna, żeby zrobić konsultację społeczną. Uzupełniają materiały i jestem zdania, żeby przeprowadzić konsultacje społeczne. Czy ludzie chcą czy nie chcą, a burmistrz tylko opiniuje. Decyzja należy do starostwa - mówi Szczygieł.



Ostateczną decyzję w sprawie wylewania tzw. fermentu na polach podejmie starosta gryficki Ryszard Chmielowicz. Trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.