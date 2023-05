Z Technikum Morskiego prosto do terminalu Orlenu

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Uczniowie świnoujskiej Szkoły Morskiej mają szansę, by do przyszłego zawodu przygotowywać się w nowym terminalu instalacyjnym morskich farm wiatrowych.

Jego realizacja zaczęła się niedawno w Świnoujściu. Po wybudowaniu ma być jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie.



Choć terminal instalacyjny jest na razie w początkowej fazie inwestycji, to jego zarząd już myśli o przyszłej kadrze, którą zamierza pozyskiwać na miejscu - mówi Jarosław Trybuchowicz, prezes Orlen Neptun.



- W szkole jest kierunek kształcenia logistyka. Z uwagi na to, że nasz terminal zlokalizowany jest w jej sąsiedztwie, myślimy o przyszłych praktykach dla uczniów - mówi Trybuchowicz.



Dyrektorka Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu Marzena Gańcza przyznaje, że plany współpracy z Orlenem są szerokie i dotyczą nie tylko samych praktyk.



- Firma Orlen się do nas zwróciła. Pomysł jest taki, żeby wprowadzić innowacje w naszym programie, żeby był dostosowany do prowadzenia platform. Będzie też możliwość objęcia pierwszej klasy patronatem przez firmę Orlen - mówi Gańcza.



Co na to sami uczniowie? - Liczy się dobry start na początek. Zawsze jest pewna i dobra praca.



Terminal instalacyjny ma być gotowy już na przełomie 2024 i 2025 roku.