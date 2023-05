Miliony dla powiatu kołobrzeskiego na rozwój dróg

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne samorządy skorzystają z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Blisko 10 milionów złotych trafi do Kołobrzegu.

Dwie inwestycje, dzięki rządowemu wsparciu zrealizuje powiat kołobrzeski. Chodzi o budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Grzybowskiej, która wypełni lukę w nadmorskiej trasie prowadzącej w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna. Rządowe dofinansowanie wyniosło tu 1,15 mln zł. Aż 5,5 mln zł powiat otrzyma na przebudowę odcinka ulicy Jedności Narodowej.



- Wykonanie nowej nawierzchni, nowych chodników, małej architektury, oświetlenia, stojaków na rowery od ronda przy ul. Żurawiej aż do ronda przy ul. Wylotowej - tak o zakresie prac w zachodniej części Kołobrzegu mówi Jacek Kuś, wicestarosta kołobrzeski.



1/3 ulicy Jedności Narodowej zarządzana jest przez miasto i również ten odcinek aż do ulicy Wiosennej otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,2 mln złotych.



Poseł Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że właśnie ta inwestycja podkreśla istotę rządowego programu. - Dostało i miasto i powiat na całość modernizacji i naprawy tej drogi. To jest przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządem i rządem - powiedział Hoc.



Przetargi na obie części inwestycji zostaną ogłoszone w czerwcu, a całość ma być gotowa przed przyszłorocznymi wakacjami.