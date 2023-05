Promocja książki o niezłomnym kapłanie

Był księdzem niezłomnym. Jednym z trzech biskupów więzionych w okresie komunistycznym w wiezieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

Biografię Arcybiskupa Antoniego Baraniaka napisał ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz. W środę w Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej przy Wojska Polskiego w Szczecinie odbyła się promocja tej książki.



- Taki był plan komunistów, żeby wyciągnąć od księdza biskupa Baraniaka takie zeznania, które mogłyby obciążyć księdza prymasa Wyszyńskiego i wytoczyć mu proces polityczny podobny do tych, jakie komuniści wytoczyli hierarchom Kościoła w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział ks. prof. Wąsowicz.



Arcybiskup Antoni Baraniak był torturowany. W więzieniu przebywał od 1953 do 1956 roku. - On był przede wszystkim prześladowany, dlatego że od 1933 roku aż do momentu aresztowania był bardzo bliskim współpracownikiem najpierw prymasa kardynała Augusta Hlonda, potem prymasa Stefana Wyszyńskiego, a więc miał dostęp do wszystkich najważniejszych tajemnic Kościoła, ale też uczestniczył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach - mówi ks. prof. Wąsowicz.



Biografi Arcybiskupa Antoniego Baraniaka nosi tytuł Defensor Ecclesiae.