Gróbarczyk: decyzje dotyczące Polski będą zapadać w Warszawie, a nie Berlinie

Chcemy utrzymywać dobre relacje z Niemcami, ale decyzje dotyczące Polski będą zapadać w Warszawie a nie Berlinie - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" Marek Gróbarczyk wiceminister infrastruktury.

Komentował w ten sposób między innymi kwestie budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Przeciwko inwestycji protestowała strona niemiecka. By ta inwestycja powstała konieczna jest rozbudowa portu w Świnoujściu. Musi powstać nowe podejście.Ten projekt musimy zrealizować, mówi Marek Gróbarczyk.- Chociażby z tego tytuły, że niemiecka polityka, która była lansowana od wielu lat, uzależniania Europy od Rosji i skończyła się fatalnie. Poprzedni projekt, który również był krytykowany przez stronę niemiecką - budowa gazoportu - został przez nas nie dość, że rozpoczęty, to kontynuowany i zakończony i to spowodowało dzisiaj niezależność energetyczną Polski.Nowy tor ma mieć 65 kilometrów długości i 500 metrów szerokości. Ma umożliwić wpłynięcie dużych kontenerowców do terminalu, który ma powstać na wschód od gazoportu.Inwestycja będzie kosztowała 10 miliardów złotych. Gotowa ma być do końca 2029 roku.