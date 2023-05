Powstanie nowe schronisko w Policach

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowe schronisko dla bezdomnych powstanie przy ulicy Fabrycznej w Policach. Prowadzone będzie przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - mówi dyrektor Maciej Szmuc.

- Nowy ośrodek w Policach to jest miejsce, które przygotowujemy z uwagi na to, że główne schronisko Caritas w Szczecinie, będzie przechodziło kompleksowy, duży remont i rozbudowę. Trzeba było zagwarantować dla mieszkańców - 50 do 100 osób - inny lokal na czas remontu - mówi Szmuc.



Wsparcie na utworzenie i prowadzenie nowej placówki szczeciński Caritas otrzymał od wojewody zachodniopomorskiego.