"Niektórzy mówią, że pielęgniarstwo i położnictwo to stan umysłu, a nie zawód" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jedenaście szczecińskich pielęgniarek i położnych odznaczone podczas obchodów swojego święta. Była to okazja na docenienie kobiet, które pełnią te zawody. Bycie pielęgniarką to nie tylko kompetencje i wiedza, podstawią jest empatia - mówi Gabriela Hofman, przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

- Niektórzy mówią, że pielęgniarstwo i położnictwo to stan umysłu, a nie zawód. Coś w tym jest. Przede wszystkim musi być to wytrwałość, empatia do drugiego człowieka. Trzeba drugiego człowieka umieć kochać, bo bez tego nie wydaje mi się, żeby można było te zawody wykonywać - mówi Hofman.



Fakty są takie, że osób na tych stanowiskach brakuje. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia pielęgniarka w województwie zachodniopomorskim średnio pracuje na dwa etaty. Jest to bardzo wymagająca fizycznie i psychicznie praca - mówi Bogusława Reszko-Szydłowska, przewodnicząca związków zawodowych.



- Przy swojej wielozadaniowości wymaga nie tylko profesjonalizmu poprzez swoje podnoszone kwalifikacje zawodowe i swoje doświadczenie, wymaga się od pielęgniarki tez bardzo dużo innych czynności, które generują pracę. Każdy wie, że pielęgniarka i położna, która pracuje w tzw. systemie zmianowym, może zapomnieć o świątecznych dniach tylko i wyłącznie dla rodziny.



Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek zostało ustanowione przez WHO w 1973 roku. Wypada na 12. maja, w dzień urodzin Florence Nightingale, prekursorki współczesnego pielęgniarstwa.