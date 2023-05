Prezydent Świnoujścia: "Nazwisko Brudzińskiego w sprawie tunelu zapisze się złotymi zgłoskami" [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Data otwarcia tunelu w Świnoujściu nadal nie jest znana. W czwartek na placu budowy spotykają się dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcy i władze miasta, mówił o tym podczas sesji rady miasta prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

By tunel został otwarty muszą wyrazić na to zgodę między innymi: straż pożarna i sanepid. Na tej podstawie pozwolenie wyda wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, mówi Janusz Żmurkiewicz.



- Byłem na spotkaniu wojewody, który nadzoruje straż pożarną, sanepid, słyszałem co do nich mówił: "zróbcie wszystko, żeby ten czas 14 dni, od momentu dostarczenia dokumentów na wydanie decyzji, skrócić do czterech lub do 19, nie czekajcie 14 dni - wydajcie szybciej - mówi Żmurkiewicz.



Podczas sesji radni pytali o "ojców tego sukcesu". Chodzi o spór o to, która partia PO czy PiS ma największe zasługi dla tej inwestycji. Janusz Żmurkiewicz nie chciał wchodzić w tę dyskusję, bo jak powiedział: "Tunel ma łączyć a nie dzielić" mówił jednak o Joachimie Brudzińskim.



- W przypadku tunelu, to nazwisko zapisze się złotymi zgłoskami, czy Wam się podoba czy nie, ja tego nie zmienię. Gdyby nie Joachim Brudziński, który był ministrem, marszałkiem, posłem, europosłem, to podejrzewam żebyśmy dalej sobie gadali na tej sali, że trzeba budować tunel - dodał Żmurkiewicz.



Budowa tunelu jest już na ukończeniu. Trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe i testy. Władze miasta chcą, by otwarcie nastąpiło w przyszłym miesiącu.