Kwiaciarki z pl. Szarych Szeregów wróciły na Dzień Matki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Róże, tulipany czy konwalie - takie kwiaty polecają szczecińskie kwiaciarki na Dzień Matki.

Chodzi o panie, które wróciły do handlowania na placu Szarych Szeregów. Zgonie z obietnicą na stare miejsce powróciły 26 maja, by mieszkańcy mogli kupić bukiety w tym wyjątkowym dniu.- Przeróżne kwiaty polecam, ale chyba najbardziej storczyki. - Ja myślę, że róże i storczyki są typowe. Powstają z nich bogate wiązanki, takie od serca. - Zaczęłyśmy właśnie po dwumiesięcznej przerwie pracę, więc to jest wszystko wywarzone, czy będą klienci, czy nie, czy sprzedamy... - opowiadają kwiaciarki.Kwiaciarki musiały zamknąć swoje stoiska dwa miesiące temu z powodu przebudowy alei Wojska Polskiego. Remont śródmiejskiego odcinka alei kosztuje ponad 80 mln zł i ma zakończyć się jesienią tego roku.