Kolejny etap budowy S6 w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

W Kołobrzegu powstaje brakujący łącznik pomiędzy zjazdem z drogi S6 a centrum miasta. Ma on znacznie usprawnić dojazd do kurortu.

Liczący 1500 metrów odcinek drogi krajowej nr 11 powstaje przy węźle Kołobrzeg-Wschód. Jego kluczowym miejscem jest wiadukt nad wjazdem do miejscowości Budzistowo, którego przyczółki zostały już zabetonowane, a Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że znaczne postępy widać też w południowym odcinku powstającej drogi.- Wykonana jest już podbudowa z kruszywa, krawężniki. Dalej na kolejnym fragmencie, na północ od ronda, przy centrum handlowym, prowadzone są jeszcze roboty związane z wymianą podłoża - mówi Grzeszczuk.Poseł Czesław Hoc mówi, że nowa droga usprawni dojazd do miasta, który obecnie oznacza często stanie w długim korku. - To jest teraz odcinek przez mękę, na pewno się zmniejszy korkowanie kolokwialnie mówiąc tego odcinka drogi.Cała inwestycja będzie gotowa w kwietniu przyszłego roku. Jej koszt to 89 mln zł.