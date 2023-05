Protest w Puszczy Bukowej. Ekolodzy nie chcą planowej wycinki [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Te organizacje są narzędziem do walki gospodarczej i politycznej - tak Andrzej Szelążek, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, ocenia protest ekologów w Puszczy Bukowej.

Chodzi o wycinkę 150-letnich buków i dębów. Ekolodzy rozbili obóz na terenie puszczy, w której są od soboty.



Okupowany przez tych ludzi teren jest lasem gospodarczym, a wycinka jest wymianą pokoleniową tych drzew - mówi Szelążek.



- Na jednej powierzchni możemy zobaczyć zobaczyć drzewa mające ponad 100 lat, ale też 80 i takie, które mają 40 lat. Są inicjowane odnowienia naturalne w wieku kilku lat. Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o 10-letnie plany użytkowania lasu - mówi szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



I jak dodaje Szelążek, leśnicy próbowali rozmawiać z protestującymi, niestety bezskutecznie.



- Oni powiedzieli, że nie będą słuchać jakiś tam sformułowań o zrównoważonej gospodarce leśnej. Dla nich to nic nie znaczy, bo to jest taka cały czas pieśń leśników - mówi Szelążek.



Pojechaliśmy do obozu protestujących ekologów, ale zastaliśmy na miejscu puste namioty. Dzwoniliśmy również do współorganizatora protestu Pawła Herbuta, szefa klubu Kniejołaza. Odmówił nam komentarza w sprawie protestu.