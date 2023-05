Przyszłe mamy będą mogły rodzić w wodzie

fot. Szpital "Zdroje" w Szczecinie

Możliwość porodów w wodzie dla swoich pacjentek przygotował Szpital Zdroje w Szczecinie.

Placówka kupiła basen porodowy - mówi Andrzej Niedzielski, ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży szpitala „Zdroje” w Szczecinie.



- Relaksacja, działanie przeciwbólowe, rozluźnienie tkanek krocza i łatwiejsza adaptacja do pierwszych sekund życia malucha. To są plusy tego urządzenia. To forma basenu przystosowanego do porodu, który pozwoli zachować pewne warunki sanitarno-higieniczne do przebywania w wodzie rodzącej - dodaje Niedzielski.



Porody w wodzie są mniej bolesne i krótsze - dodaje położna Kamila Marcinkowska: - Mniej bolesne, bo woda znosi napięcie mięśniowe, wpływa na wydzielanie hormonów stresu, adrenaliny, kortyzolu, a podwyższa działanie endorfin. Kobieta jest więc w radości, jest wówczas bardziej sprawcza i ma poczucie, że panuje nad ciałem. Łatwiej jest zmienić pozycję, przyjąć taką, która jest dogodna. Ogólnie ten poród jest dla niej dużo łagodniejszy.



Są także nowe metody walki z bólem okołoporodowym. Szpital kupił maty do akupresury, piłeczki antystresowe oraz zestawy do aromaterapii. To dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego.