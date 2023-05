Fot. Archiwum prywatne

W sobotę Wigilia Zesłania Ducha Świętego. W kościołach wieczorem odbędą się modlitewne czuwania, msze święte przed uroczystością, która już w niedzielę.

Zapowiada ona moment rozpoczęcia misji i ewangelizacji Kościoła. Msza i modlitewne czuwanie m.in. od 18.30 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.



Ks. Maciej Piotrowski z parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie formował się we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.



- Poznałem Boga trochę bardziej sercem, na emocjach. To było potrzebne. Doświadczyłem formacji, stałego spowiednictwa. Na spotkaniach jest modlitwa równoczesna, czyli wszyscy modlą się na głos, żeby chwalić Boga, dziękować czy przepraszać, czy wstawiać się za nami - mówi ks. Piotrowski.



Pani Maria Kuchar wiele zawdzięcza wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, w której jest od 2006 roku.



- Gdy trafiłam do Odnowy w Duchu Świętym, moje małżeństwo wisiało na włosku. Niewiele nam było do rozwodu, Dalej jestem w związku małżeńskim, mamy cudownego syna, a moja rodzina mogła się totalnie rozsypać. To modlitwa wspólnoty, jestem w Odnowie, bardziej świadomie uczestniczyłam we mszy świętej, spotkaniach formacyjnych, katechezach - mówi pani Maria.



W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w ramach Odnowy w Duchu Świętym działa około 300 osób w kilkunastu wspólnotach w Szczecinie, Stargardzie, Gryficach, Świnoujściu, Gryfinie, Dębnie i Pyrzycach.