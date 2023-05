Memoriał im. Mariusza Linke w SP nr 74 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chcą upamiętnić swojego mistrza w sposób, w jaki sobie by tego życzył - w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie trwa Memoriał im. Mariusza Linke.

Legendarny zawodnik i trener brazylijskiego jiu-jitsu zmarł niecały rok temu.Pomysł na organizację turnieju był naturalny; jeżeli Mariusz chciałby jakiegoś upamiętnienia, to w tej formie - potwierdza Maciej Linke.- Wiem, że jeżeli można mojego brata jakkolwiek uczcić czy upamiętnić, to walcząc na macie, bo on - od kiedy ja pamiętam, bo jestem od niego młodszy - walczył. I tak naprawdę - walczył do ostatniego dnia - przyznał.W turnieju bierze udział ponad 300 zawodników.Mariusz Linke był szczecińskim zawodnikiem MMA. Założył klub brazylijskiego jiu-jitsu Linke Bros, który prowadził wraz z bratem Maciejem.