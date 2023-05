Zdewastowano siedzibę Lasów Państwowych. Dyrektor Szelążek: to eko-terroryści!

źródło: https://gryfino.szczecin.lasy.gov.pl źródło: https://gryfino.szczecin.lasy.gov.pl Sprawa została zgłoszona policji. źródło: https://gryfino.szczecin.lasy.gov.pl

Zdewastowano siedzibę Lasów Państwowych w Gryfinie - przed budynkiem nieznani sprawcy wylali czarną, oleistą substancję, zerwali i ukradli flagę Lasów Państwowych, a przed wejściem rozsypali śmieci.

Do zdarzenia doszło w sobotę o poranku. Zostawili jednak po sobie ślady.



Andrzej Szelążek, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie nie ma wątpliwości, że ten atak ma związek z protestem w Puszczy Bukowej.



- Przede wszystkim jest to obraz tego, co może nas spotkać w przyszłości. Ci ludzie, którzy zaśmiecają, atakują, niszczą sprzęt Lasów Państwowych, ściągają flagę z masztu i prawdopodobnie ją niszczą..., oni domagają się czego?! Tego, żeby na terenie lasów gospodarczych, które nazywane są Puszczą Bukową powstał park narodowy. Myślę, że to, co oni zrobili to nic innego jak eko-terroryzm - ocenił dyr. Szelążek.



Od kilku dni w Puszczy Bukowej trwa protest ekologów Chcą oni zablokować wycinkę drzew. Lasy Państwowe jednak tłumaczą, że teren, o który walczą to las gospodarczy i nie dochodzi do nielegalnej wycinki.



Sprawa została zgłoszona policji.