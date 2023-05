Siatkarskie święto w Policach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Policach młodzi siatkarze zakończyli w sobotę swój sezon grając w finale wojewódzkich mistrzostw.

36 zespołów walczyło nie tylko o medale w województwie; ci najlepsi pojadą na rozgrywki ogólnopolskie.



- Mamy tych kategorii sześć: chłopcy i dziewczynki do lat 13, lat 15 i najmłodsi do lat 11. Dwie najlepsze drużyny z każdej kategorii awansują do ścisłego finału mistrzostw Polski - tłumaczy Marek Mierzwiński, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej.



Ciężka praca przez cały rok się opłaciła, podeszliśmy do turnieju na luzie i udało się wygrać - powiedzieli reporterowi Radia Szczecin młodzi siatkarze.



- Dobrze nam poszło. Cały czas wygrywaliśmy i bardzo się cieszymy. - Nie stresowaliśmy się jakoś super, byliśmy od samego początku pewni siebie i poszło. - A teraz jedziemy na ogólnopolskie w lipcu. - Rok temu też byliśmy, zdobyliśmy mistrzostwo i wicemistrzostwo w dwójkach - opowiadali.



Grupa Azoty jest głównym sponsorem dwóch czołowych siatkarskich zespołów - Chemika Police i Zaksy Kędzierzyn-Koźle, ale wspieramy również siatkówkę na poziomie juniorskim - mówi Mariusz Grab, prezes Grupy Azoty Police.



- Wspieramy właśnie takie zawody, bardzo się cieszymy, że tak wiele młodzieży garnie się do siatkówki. Można powiedzieć, że Grupa Azoty siatkówką stoi - podkreślił.



Ogólnopolski turniej z udziałem naszych reprezentantów rozpocznie się 7 lipca w Gliwicach.