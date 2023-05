Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fontanny w Alei Jana Pawła II.

To "Bartłomiejka" na Jasnych Błoniach, a także fontanny w al. Papieża Jana Pawła II, na skwerze Janiny Szczerskiej, na Wałach Chrobrego, na Rusałce, Stawie Brodowskim, w Parku Wolności, na placu Zamenhoffa oraz na terenie cmentarnego lapidarium.

Woda tryśnie z nich 15 czerwca.



Obecnie trwają przygotowania do ich uruchomienia fontann. Trwają prace konserwatorskie, przeglądy instalacji oraz ich czyszczenie. Samo napełnianie niecek wodą - w zależności od wielkości basenu - może trwać nawet kilka dni.



Fontanny będą działały do połowy września. Koszt ich uruchomienia i eksploatacji to prawie 700 tys. zł.