W zdarzeniu ucierpiało tylko drzewo. źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin W zdarzeniu ucierpiało tylko drzewo. źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Jak to się stało, że policyjny radiowóz wjechał na chodnik i uderzył w drzewo? Sprawdza to... policja.

Do zdarzenia doszło na ul. Mieszka I w Szczecinie. Zdjęcia opublikowano w sieci - widać na nich, jakby samochód zatrzymał się dopiero na drzewie. Złamał przy tym młody okaz.



- To kolizja, wyjaśniamy to - mówi Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zapewnia jednak, że policjant, który prowadził radiowóz był trzeźwy.



W zdarzeniu ucierpiało tylko drzewo.