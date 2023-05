Zesłanie Ducha Świętego w Kościele

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

W niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych wydarzeń w Kościele Katolickim. To pięćdziesiąt dni od Zmartwychwstania Chrystusa.

Historia uroczystości sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ks. Maciej Piotrowski z parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Szczecinie mówi, że to początek samodzielnej działalności Kościoła.



- Już po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, kiedy apostołowie zostają sami z Maryją, oczekują przez taką nowennę na przyjście Ducha Świętego, nie znają go jeszcze. To moment, kiedy nabierają odwagi do tego, żeby wyjść na zewnątrz i żeby już imię Jezusa Chrystusa, w Mocy Ducha głosić, że Jezus żyje, że zmartwychwstał - powiedział ks. Piotrowski.



Pani Maria Kuchar z Odnowy w Duchu Świętym przyznaje, że Zesłanie Ducha Świętego łączy się z ogromem miłości, jaką tata miał do niej i jej braci. Zmarł właśnie w dzień tej uroczystości.



- Będąc we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym przekonałem się, że nie ma w życiu przypadków. Miłość, jaką tato mnie obdarzył, pokazał mi swoją miłością, jak miłosierny jest Bóg - podkreśliła pani Maria.



Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy czas Wielkanocny w Kościele.