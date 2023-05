Festyn charytatywny w Ogrodach Śródmieście [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zbierają pieniądze na wyposażenie Domu Samotnej Matki w Policach. W Ogrodach Śródmieście trwa festyn charytatywny zorganizowany przez uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Zoi Kawardzikis mówi, że to ich druga akcja pomocy potrzebującym, wcześniej zbierały środki na dom dziecka. - Pojechaliśmy do domu i zapytaliśmy się właściciela czy jest rzeczywista potrzeba pomocy. Powiedział, że tak. Pokazał i oprowadził nas po tym domu, dlatego zdecydowaliśmy, że właśnie oni będą od nas otrzymywali pomoc. Nowy dyrektor sam remontuje cały dom. Nie ma pieniędzy na materace, na pościele, nawet na żywność, dlatego staramy się im to zapewnić - mówi Kawardzikis.



Współorganizatorka wydarzenia Julia Urbańska z II LO mówi, że przygotowanych jest wiele atrakcji dla uczestników festynu.



- Mamy malowanie twarzy dla dzieci, puszczanie baniek. Można kupić różne ozdoby do domu, jak świeczki zapachowe, różne serwetki. Mamy gwiazdkę szczęścia, czyli loterię fantową. Mamy stoisko, gdzie można zrobić kompozycje kwiatowe. Cały dzień będą różne występy artystyczne, pokaz zrównoważonej mody. Na ten pokaz są ubrania w sklepach second hand - mówi Urbańska.



Festyn potrwa do godziny 16.30.