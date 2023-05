Odpust oraz charytatywny festyn w parafii pw. Świętego Ducha w Zdrojach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Festyn odpustowy i modlitwa o pokój na Ukrainie odbyły się w parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Zdrojach.

W wydarzeniu brał udział ksiądz Leszek Kryża - dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.



Jest kawa, jest ciasto i różne atrakcje dla dzieci, zabawy, wata cukrowa... - wyliczała jedna z parafianek. - Są tu dzieci, rodziny, wszyscy się znają, to nie jest pierwszy raz - dodała kolejna.



- W ubiegłym roku, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie spontanicznym ruchem zorganizowaliśmy dwa transporty oraz środki finansowe. Ksiądz Leszek osobiście do Charkowa to woził i też miał potrzebę być tu z nami i podziękować - mówi ksiądz Jerzy Sendarek, proboszcz parafii pw. Świętego Ducha w Zdrojach.



Parafianie ze Zdrojów od początku wojny na Ukrainie zaangażowani są w organizację pomocy charytatywnej dla tego kraju.