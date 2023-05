Fot. pixabay.com / djedj (CC0 domena publiczna)

Amator drogich perfum stanie przed sądem. Mężczyzna w ciągu 4 miesięcy, dopuścił się 21 kradzieży w szczecińskich drogeriach.

Wszystko działo się w Szczecinie, w ubiegłym roku. Kradł perfumy znanych marek. Śledztwo w tej sprawie zakończyła prokuratura i skierowała akt oskarżenia do sądu. Mężczyzna przyznał się do winy.



Był już karany sądownie. Zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.