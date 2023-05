Awaria wodociągu i zamknięta ulica na Prawobrzeżu

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin / Jan Juruć

Awaria wodociągu na ulicy Pszennej w Szczecinie. Jest ona całkowicie wyłączona z ruchu kierowców.

Chodzi o odcinek między rondem Reagana, a skrzyżowaniem z ulicą Lnianą - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - Woda pod ciśnieniem naniosła na jezdnię zanieczyszczenia. Prawdopodobnie podmyty jest asfalt, stąd konieczność zamknięcia w tej chwili ulicy dla ruchu. Przygotowujemy teren pod usuwanie awarii. Wszyscy mieszkańcy Prawobrzeża mają wodę. Mogą wystąpić spadki ciśnienia wody, ale będziemy o tym informować.



Według wstępnych informacji, ulica Pszenna będzie wyłączona z ruchu kierowców co najmniej do wtorku.



Autobusy linii 79 jeżdżą objazdem od przystanku Walecznych do Ronda Reagana przez ul. Mączną i Kolorowych Domów w obu kierunkach, omijając przystanek Pszenna.