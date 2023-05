Protest aktywistów w Puszczy Bukowej. Wiceminister komentuje

Od wielu lat w Polsce działają grupy, które próbują negatywnie nastawić lokalną społeczność do tego, co robią leśnicy - mówiła w "Rozmowach pod Krawatem" sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

W ten sposób odnosiła się między innymi do tego, co dzieje się w Puszczy Bukowej. Trwa tam protest aktywistów, którzy chcą zablokować wycinkę drzew.Jak mówiła Golińska, są to nieliczne, ale bardzo głośne grupy. - Które umyśliły sobie, że część lasów w Polsce powinna być wyłączona z gospodarowania. Takie rzeczy działy się na terenie Puszczy Białowieskiej. Potem przeniesiono się na południe Polski do lasów Pogórza Przemyskiego. Nazwano to Puszczą Karpacką. Mam wrażenie, że teraz przeniesiono się pod Szczecin - mówi Golińska.W Puszczy Bukowej aktywiści protestują przeciwko wycince 150-letnich buków i dębów. - Takie zabiegi są konieczne - dodaje Golińska. - Tutaj bardzo potrzebujemy szerokiej edukacji, dlatego że gospodarka leśna polega na tym, że się pozyskuje drewno z lasu i nie po to, żeby ktoś mógł na tym zarobić, ale pozyskuje się po to, bo to zabieg hodowlany, który ma utrzymać ciągłość, trwałość i stabilność lasu.W sobotę doszło do ataku na siedzibę Lasów Państwowych w Gryfinie. Nieznani sprawcy przed budynkiem wylali czarną, oleista substancję, zerwali i ukradli flagę Lasów Państwowych, przed wejściem rozsypali śmieci. Sprawą zajmuje się policja.