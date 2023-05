Dzień Jedności Wspólnot. Potem rozpocznie się ewangelizacja

W Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie o 18 rozpocznie się msza święta. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Głównej Patronki Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. To jednocześnie Dzień Jedności Wspólnot.

W Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie o 18 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem biskupa. Liturgia ta będzie jednocześnie rozpoczęciem Tygodnia Ewangelizacyjnego i modlitwą członków wspólnot i ruchów kościelnych.



Maryja, Matka Kościoła w tym tytule jest obok św. Ottona, główną patronką archidiecezji - podkreśla salezjanin ks. Mariusz Wencławek, proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie. - To właśnie z woli papieża Pawła VI, w momencie utworzenia diecezji w 1972 roku, zostaliśmy oddani pod tę szczególną opiekę Matki Kościoła.



- Dziś do katedry zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego i katolików świeckich - mówi ks. dr Andrzej Zaniewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. - To będzie Dzień Jedności Wspólnot, Ruchów, Stowarzyszeń, członków wspólnot i ruchów kościelnych. Przez cały tydzień możemy się spodziewać spontanicznych akcji ewangelizacyjnych na terenie naszego miasta Szczecina i na terenie całej archidiecezji.



Początek dzisiejszej liturgii w szczecińskiej katedrze o 18.