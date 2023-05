Wieżowce wśród domków. Mieszkańcy protestują

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zamiast planu zagospodarowania przestrzennego powstał biznesplan. Tak przynajmniej uważają mieszkańcy największego osiedla domków jednorodzinnych w Świnoujściu, dla których miasto wprowadziło miejscowy plan, uwzględniający 25-metrową zabudowę.

W sąsiedztwie domków jednorodzinnych miałyby powstać wielopiętrowe budynki. Mimo czterokrotnego wykładania planu do wglądu i licznych konsultacji, w okolicy spokojnego osiedla zaplanowano budowę części turystycznej.



Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na konsekwencje powstania wysokiej zabudowy - mówi Roman Momot, przewodniczący Rady Osiedla Posejdon.



- To nie jest miejscowy plan, tylko jest to biznesplan, skrojony specjalnie pod potrzeby wąskiej grupy inwestorów. Wnioskowaliśmy o wysokość 13 metrów. Każde dodatkowe piętro powyżej tej wysokości, będzie stwarzało jeszcze większe problemy parkingowe - mówi Momot.



Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Joanna Dąbrowska wyjaśnia, że plan jest kompromisem.



- Plan nie daje możliwości zabudowy do 25 metrów na całym tym kwartale. Ograniczyliśmy wysokość zabudowy od ulicy Chodorowskiej, od ul. Bałtyckiej do 15 m - mówi Dąbrowska.



Ten kompromis nie wystarcza - mówi Zbigniew Osewski ze Świnoujskiego Towarzystwa Osiedla Posejdon.



- Przybędzie nam 10 wieżowców, to tam nie będziemy mieli już żadnego życia - mówi Osewski.



Mieszkańcy osiedla będą się odwoływać od decyzji radnych u wojewody zachodniopomorskiego.