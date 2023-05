Prezydent: ważne jest finansowanie inwestycji w infrastrukturę

Fot. Przemysław Keler / KPRP

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zależy mu na dynamicznym rozwoju mniejszych miast, a nie jedynie największych ośrodków.

Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Połczyna-Zdroju w województwie zachodniopomorskim. Andrzej Duda podkreślił, że szczególnie ważne jest finansowanie inwestycji w infrastrukturę.



Andrzej Duda mówił również, że ważną częścią polityki równomiernego rozwoju Polski, jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego. Wyraził nadzieję, że droga szybkiego ruchu łącząca Szczecin z Gdańskiem, a mająca przebiegać przez Połczyn-Zdrój, zostanie ukończona w 2026 roku.



Prezydent Andrzej Duda powiedział też, że odwiedza różne miejsca Polski, żeby osobiście podziękować rodakom za pomoc Ukrainie. Jak podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Połczyna-Zdroju, robimy to także po to, aby rosyjskie wojska nie weszły też do naszego kraju.