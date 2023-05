Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin/ Archiwum]

W marcu usłyszał zarzut znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na wiek i stan zdrowia poprzez zadanie mężczyźnie uderzeń.

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Lekarz złożył jednak zażalenie na tę decyzję. Sąd zmienił areszt na areszt warunkowy. Dlatego po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna opuścił areszt. Grozi mu do 8 lat więzienia.



65-letki pacjent trafił do placówki z podejrzeniem udaru. Dzień później został wypisany do domu. Miał jednak na ciele krwiaki i siniaki. Do zdarzenia doszło w wigilię ubiegłego roku.



Miesiąc później mężczyzna zmarł.



Policję zawiadomiła córka pacjenta; teraz sprawę zbadają śledczy. Jest między innymi zapis z monitoringu.



Z kolei ratownik, który był świadkiem zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy.