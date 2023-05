Dobrzyński: Cóż prostszego niż stawić się przed komisją i przyszpilić PiS?

Do opozycji apeluje o spokój, powściągliwość i uważność na język, jakim się posługują. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński w "Rozmowach pod Krawatem" komentował podpisanie przez prezydenta ustawy o komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce.

Jak mówił, przecież Donald Tusk sam chciał powołania takiej komisji. A co najważniejsze komisja zbada także okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo dotyczy okresu od 2007 do 2022 roku.- Namawiam więc bardzo gorąco polityków Platformy Obywatelskiej, którzy byli tak chętni w rzucaniu tych oskarżeń w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Tak chętnie wiele razy skandowali w Sejmie "do Moskwy", czy coś w tym stylu. Cóż prostszego niż stawić się przed tą komisją, ponowić swoje zarzuty, wyciągnąć dowody, wyciągnąć dokumenty i po prostu przyszpilić Prawo i Sprawiedliwość, jak tego motyla szpilką? - powiedział Dobrzyński.Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że skieruje podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.