Lekturiada w Książnicy. "To zaprezentowanie naszych najlepszych umiejętności" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szukali w lekturach szkolnych tego, co jeszcze nieodkryte, urody słowa i piękna języka. W Książnicy Pomorskiej we wtorek odbyła się IV edycja konkursu "Lekturiada". Uczniowie wybierali fragment lektur, które interpretowali.

- "Opowieść wigilijna" mówi o ponurym staruszku Scroogu, który z początku był samotny - mówi jedna z uczennic.



- "Mały Książę" to bardzo znana powiastka filozoficzna i młodzież chętnie ją czyta. Nasza szkoła wybrała za pomocą głosowania - dodaje kolejna uczennica. - To zaprezentowanie naszych najlepszych umiejętności: czytania, słuchania innych, opowiadania.



- Z naszą szkołą podstawową wzięliśmy udział w konkursie "Lekturiada", który polegał na zapoznaniu się z lekturami szkolnymi oraz poznaniu życia i twórczości polskich pisarzy - dodaje Elżbieta Wardak, bibliotekarz z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.



W tegorocznej edycji wzięło udział 20 uczniów z Zachodniopomorskiego. Byli to uczniowie klas od IV do VIII. Konkurs to wspólne przedsięwzięcie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Książnicy Pomorskiej.