Została odnowiona, odmalowana i wróciła na swoje miejsce...

Fot. ZWiK Szczecin

Wprawdzie nie jest to zabytkowa berlinka, a znacznie młodszy okaz, ale doczekała się remontu.

To pompa uliczna, która właśnie wróciła na ulicę Nowy Świat na Skolwinie. Naprawą zajął się Zakład Wodociągów i Kanalizacji.



ZWIK informuje jednak, że woda czerpana z tej pompy nie nadaje się do picia, jednak służyć może do celów gospodarczych.



Podobnych zwykłych słupowych pomp jest w przestrzeni miasta ponad setka; wszystkie konserwowane są przez szczecińskie wodociągi.