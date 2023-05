Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do 15 lat więzienia - przed Sądem Okręgowym w Koszalinie ruszył proces Patryka M., który zgwałcił starszą kobietę. Do zdarzenia doszło rok temu w Kołobrzegu.

Nie poznamy jednak zeznań mężczyzny, ponieważ sędzia wyłączyła jawność postępowania. Tuz po zdarzeniu został tymczasowy aresztowany.



- Podejrzany nie chciał złożyć wyjaśnień. Nie przyznaje się do zarzucanego czynu - powiedział Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.



39-letni mężczyzna to konkubent wnuczki pokrzywdzonej kobiety. Sprawca najpierw pobił 86-latkę, zgwałcił ją, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Kobieta trafiła do kołobrzeskiego szpitala.



Poszkodowana była przytomna i wskazała sprawcę gwałtu i pobicia.