Uciekał przed policją. W aucie była kobieta w ciąży

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W samochodzie miał dwie pasażerki, w tym jedną w zaawansowanej ciąży. Nie miał za to prawa jazdy i uciekał przed policją.

To szczeciński kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli, a kiedy funkcjonariusze usiłowali go zatrzymać - przyspieszał. Udało się go zatrzymać po kilometrowym pościgu na ulicach Niebuszewa. Jak się okazało, 29-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.



Do tego prowadził wypożyczony samochód, który wynajął na dane swojego kolegi nie informując go o tym. W aucie miał dwie pasażerki, jedną w siódmym miesiącu ciąży.