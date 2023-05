Kolejki na przeprawie. Jest decyzja Żeglugi Świnoujskiej

Godzinne kolejki na przeprawie promowej w Świnoujściu. Żegluga Świnoujska zadecydowała, że przeprawa "Warszów" w centrum przepuszczać będzie wszystkie auta, a nie jak zazwyczaj tylko z miejscowymi rejestracjami.

O trudnej sytuacji od rana informują nas słuchacze. - Stoję w kolejce i obserwuję promy, które pływają. Aktualnie jeden pływał. Stoimy i czekamy już dwie godziny, a ostatnie pojazdy za nami postoją ze trzy godziny - mówią kierowcy.Na przeprawie w Karsiborze teraz pływają dwa promy, wcześniej jednak jeden z nich miał awarię.- Ruch jest bardzo duży - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Żeglugi Świnoujskiej Paweł Szynkaruk. - Jest gigantyczna kolejka. Liczba samochodów ciężarowych jest niespotykana. Niestety, wygląda na to, że wtorek będzie trudny, za co mogę przeprosić.Żegluga ma problemy kadrowe, trwa restrukturyzacja związana z uruchomieniem tunelu i stąd trudno uruchomić trzeci prom.- Postaramy się, by w najbliższy długi weekend, od 7 do 11 czerwca dodatkowa jednostka była - dodał Paweł Szynkaruk. - Jeżeli będzie możliwość obsady załogowej, to trzeci prom zostanie obsadzony i uruchomiony.Tunel, który połączy wyspy Uznam i Wolin, ma być uruchomiony po 20 czerwca.