"Prawdziwy człowiek, prawdziwy lekarz"

Nie żyje była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Masłowska. Zmarła po długiej chorobie. - Była jedną z założycielek Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie wspomina Kazimierz Drzazga, działacz pierwszej Solidarności i opozycji antykomunistycznej.

- Przede wszystkim to była bardzo życzliwa osoba. To był i prawdziwy człowiek, i prawdziwy lekarz. Zawsze można było w różnych sytuacjach, jak się zwróciło do niej o pomoc, nie zamykała się w kręgu swoich spraw osobistych, ale starała się wyciągnąć rękę do innych.Mirosława Masłowska zasiadała też w Radzie Miejskiej Szczecina wybrana z Akcji Wyborczej Solidarność - mówi były radny AWS Olgierd Wojciechowicz. - Bardzo empatyczna i sympatyczna osoba. Siedzieliśmy przez cztery lata w ławach Rady Miasta Szczecina w latach 1998-2002. Wiedziała, jak należy załatwić wiele spraw. Była bardzo pomocna w pracach rady.Mirosława Masłowska była posłanką V i VI kadencji Sejmu.