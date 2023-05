Tunelem w Świnoujściu pojedziemy za niespełna miesiąc [ZDJĘCIA]

Inwestycja cieszy nie tylko mieszkańców i turystów. Wykonawca na terenie budowy pracuje do ostatniej chwili i przyznaje, że tworzenie tunelu pod Świną było pełne emocji.

Dziś w ogromnej kolejce na prom, a za miesiąc przez tunel. Otwarcia podwodnej drogi turyści nie mogą się doczekać. - Wiemy, że za miesiąc otwarcie tunelu. Cieszymy się, że będzie ten przejazd, taki płynny.



Dokładny termin udostępnienia drogi dla samochodów nie jest jeszcze znany, jednak zastępca prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska datę przybliża.



- Po 20 czerwca, nie później niż do końca tego miesiąca. Czy to będzie 22. czy 27., myślę, że nie jest istotnym elementem - mówi Michalska.



Prezes firmy wykonawczej PORR SA Piotr Kledzik przyznaje, że w czasie budowy emocji nie brakowało.



- Zobaczyłem, że jak mrozimy grunt wokół tunelu, żeby zrobić klatkę ewakuacyjną, to nawet mi się zrobiło trochę słabo, a jestem inżynierem budownictwa. Bałem się. Byliśmy w środku niestabilnego gruntu i my nagle przebijamy już wykonany piękny tunel - mówi Kledzik.



Pozwolenie na użytkowanie tunelu ma być wydane 20 czerwca.