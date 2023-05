Seryjny złodziej rowerów w rękach policji

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.

Kradł rowery w powiecie kołobrzeskim, ale wpadł. Łącznie usłyszał 22 zarzuty - mowa o 36-letnim mężczyźnie zatrzymanym przez policję.

Mężczyzna został rozpoznany przez patrol w centrum miasta. Policjant zauważył 36-latka, który był podejrzewany o kradzieże rowerów. Mundurowy wylegitymował mężczyznę, a następnie przeszukał jego samochód, w którym znalazł narkotyki, ale także przedmioty mogące posłużyć do kradzieży.



Następnie policjanci udali się do miejsca zamieszkania podejrzanego. Odnaleźli tam kilkanaście rowerów, a także innych towarów pochodzących z kradzieży na terenie całego powiatu o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.



Łącznie 36-latek usłyszał 22 zarzuty i przyznał się do wszystkich przestępstw. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.