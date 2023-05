30 lat WFOŚiGW. Ponad 2,7 mld zł trafiło do mieszkańców regionu [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

W szczecińskiej Netto Arena odbyła się gala z okazji 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jubileusz to okazja do podsumowań całej gamy programów, mających na celu ochronę środowiska: m.in. czyste powietrze, ciepłe mieszkanie, czy mały strażak.



Przez ostatnie trzy dekady wydaliśmy w regionie miliardy złotych - podsumowuje prezes funduszu Marek Subocz.



- Przez 30 lat działalności Wojewódzki Fundusz wsparł różnego rodzaju działania kwotą ponad 2 miliardów 700 milionów złotych. To jest kwota, która realnie trafiła do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego - mówi Subocz.



Bez zaangażowanych pracowników, nie byłoby tak wielu programów zrealizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.



- Oczywistym jest, że za tymi środkami idą setki godzin pracy pracowników. Ale efekt to czystsze środowisko w którym żyją mieszkańcy naszego województwa. To lepsza jakość wody, którą spożywamy. To bogata różnorodność biologiczna, którą udało nam się ochronić, zachować dla kolejnych pokoleń. To transformacja energetyczna czy wsparcie służb mundurowych, które niosą pomoc dla każdego z nas - mówi Golińska.



Podczas uroczystej gali, najbardziej zasłużeni pracownicy zostali odznaczeni medalami nadanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za wieloletnią pracę na rzecz ochrony środowiska.