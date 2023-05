Magia Radia na wystawie w Płotach [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Radio koncertowe, w kształcie zabawki, czy zegarka - to wszystko było można zobaczyć na wystawie radioodbiorników w Płotach.

Prawie 100 starych odbiorników od lat 20. ubiegłego wieku, po modele z II wojny światowej i te produkowane w czasach PRL było do zobaczenia w hali Rega Arena. Oglądający eksponaty mogli wybrać się w "radiową podróż w czasie".



- Patrząc na te eksponaty przypomina się dom naszych dziadków, gdzie takie właśnie radia były. - Najbardziej podobało mi się radio-autko. - To jest naprawdę ładne. Niektóre są z II wojny światowej, jak one przetrwały?! - mówili goście wystawy.



- Przekazujemy tę historię. Radio towarzyszyło ludziom od dawna, przekazywało wieści; smutne i radosne. W latach 60. zaczęto budować radyjka w różnych kształtach, m.in. samochodów - powiedział Jan Dybiński, właściciel kolekcji.



Kolekcja radiowa na co dzień jest do obejrzenia w Niepublicznym Domu Kultury w miejscowości Łowisko koło Płot. Wystawa powstała w ramach projektu "Radio Oczami Historii" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności.



Kolejna możliwość obejrzenia radioodbiorników będzie 14 lipca w miejscowości Czarne koło Reska i 7 października w Muzeum Galerii Brama w Gryficach. Wstęp jest bezpłatny.