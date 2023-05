Szkodniki atakują bukszpany nad jeziorem Miedwie

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Inwazja ćmy bukszpanowej nad jeziorem Miedwie. Szkodniki te zaatakowały bukszpany rosnące wzdłuż spacerowej promenady, w sumie na odcinku kilkuset metrów.

Część roślin trzeba było już wyciąć - przyznała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka. - Robimy regularnie opryski, przycinamy te bukszpany, ale niestety ta walka jest trochę nierówna. Przegrywamy ją.



Gmina rozważa wycięcie nawet wszystkich bukszpanów. Byłaby to wielka szkoda, stąd apel do mieszkańców - dodała wójt Pilecka. - Czynnikiem wpływającym na stan tych bukszpanów może być również to, że na posesjach mieszkańców także znajdują się bukszpany i być może, gdyby mieszkańcy nas trochę wsparli w tej walce i też u siebie robili opryski, to być może ćma bukszpanowa nie przenosiłaby się na bukszpany przy promenadzie.



Ćma bukszpanowa to gatunek obcy, przywędrował do Polski z Azji kilka lat temu. Najbardziej szkodliwe są zielono - czarne gąsienice, które potrafią jedną roślinę zniszczyć w kilka dni. Nie mają one też naturalnych wrogów, ze względu na toksyny w skórze, nie są pokarmem dla innych owadów czy ptaków.