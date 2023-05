Strażacy-ochotnicy z Suliszewa dostaną nową broń do walki z pożarem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To nieoceniona pomoc przy poszukiwaniu osób zaginionych, wczesnego wykrywania pożarów czy walce z klęskami żywiołowymi. Nowy dron trafi do strażaków - ochotników z Suliszewa w gminie Choszczno.

Urządzenie wyposażone będzie w kamerę termowizyjną. To pierwsza taka maszyna do użytku straży w tym rejonie.



Jego koszt to ponad 50 tysięcy złotych - pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sześć tysięcy wyłożyła sama OSP. Łącznie do strażaków - ochotników z Suliszewa, Radunia i miejscowości Kołki trafi nowy sprzęt za 111 tys. złotych.