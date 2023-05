Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawdopodobnie aż do późnych godzin nocnych zamknięta dla ruchu kierowców będzie ulica Pszenna w Szczecinie.

W poniedziałek na odcinku między rondem Reagana, a skrzyżowaniem z ulicą Lnianą doszło do awarii wodociągowej. Do końca naprawy pozostało jeszcze ponowne ułożenie kilku warstw asfaltu. To potrwać może do godzin nocnych.



Nadal objazdami kursują autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej. Chodzi o linię 79, która przekierowana została przez ulice: Mączną i Kolorowych Domów.