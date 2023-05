Nowe nabrzeże w porcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowe Nabrzeże Duńskie w porcie szczecińskim gotowe. Kończą się też prace przy pierwszym etapie przebudowy Nabrzeża Czeskiego.

Ten etap ma zostać zakończony latem. To rejon portu, gdzie przeładowuje się towary drobnicowe.Nabrzeże Duńskie to całkiem nowe nabrzeże, które powstaje w tzw. Kanale Dębickim. Będzie przystosowane do 12,5 metra, czyli do głębokości, jaką ma po modernizacji tor wodny do Szczecina. To rejon portu, gdzie przeładowuje się towary drobnicowe. Właśnie trwają prace pogłębiarskie na Kanale Dębickim. Trzeba tam wydobyć półtora miliona metrów sześciennych urobku. Jest on odkładany na Ostrowie Mieleńskim. Dotychczas wydobyto 600 tysięcy metrów.Na Nabrzeżu Czeskim kończy się pierwszy etap inwestycji, do wykonania są jeszcze trzy. Kolejny etap może się jednak rozpocząć po zakończeniu poprzedniego ze względu na pracę portu. Przystosowanie Kanału Dębickiego do głębokości 12,5 metra kosztuje 343 miliony złotych. Wykonawcą jest forma NDI.