NIK skontrolował stocznie i polskie porty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Oprócz Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, państwowe stocznie przynoszą straty - informuje NIK. Najwyższa Izba Kontroli zbadała wyniki finansowe zakładów do 2022 roku oraz nadzór właścicielski nad stoczniami.

Kontrolerzy przyznają, że na wyniki tych firm mogła mieć wpływ pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie.



Dyrektor NIK w Szczecinie Marcin Stefaniak poinformował, że Izba sformułowała w tej sprawie konkretne zalecenia.



- Wnioskujemy o to, żeby w końcu taka strategia powstała i była realizowana. Podstawowym problem jest to, że strategie powstają, tylko z punktu widzenia historycznego i tej kontroli, nigdy nie zostały tak naprawdę zrealizowane. I my cały czas potwierdzamy, że ten stan funkcjonuje. Czyli nie mamy globalnego spojrzenia na przemysł stoczniowy, postawienia celu tego, jakim mają służyć te spółki oraz jak mają osiągnąć dodatni wynik finansowy - mówi Stefaniak.



NIK zbadał też kondycję małych portów na polskim wybrzeżu. Konkluzja: mają za mało pieniędzy na utrzymanie.



Na przykład port w Kołobrzegu powinien mieć tor podejściowy o głębokości 8 metrów, a ma 6 m - mówi Sylwia Krawczyk z Najwyższej Izby Kontroli.



- Izba stwierdziła, że główną przeszkodą sprawnego funkcjonowania i rozwoju małych portów morskich, były ograniczone możliwości finansowe kontrolowanych podmiotów. Słabość kapitałowa zarządzających, powodowała m.in. zróżnicowaną intensywność wydatków na remonty, inwestycje bieżące, utrzymanie infrastruktury portowej - mówi Krawczyk.



Najwyższa Izba Kontroli zbadała stan 14 portów na polskim wybrzeżu