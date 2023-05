Piłkarki nożne Pogoni propagują sport wśród najmłodszych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Było głośno i radośnie na wyjątkowych zajęciach dla dziewczynek z oddziałów przedszkolnych i Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

O dobrą sportową zabawę postarały się piłkarki nożne Pogoni Szczecin, które zachęcały dzieci do ruchu, ćwiczeń z piłkami i aktywności. Był także czas na czytanie bajki i swobodne bieganie.



- Tylko się cieszyć, że jest takie zainteresowanie. Na ten moment mamy prawie 30 dziewczynek zapisanych do tej edycji, myślę, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie - powiedziała Michalina Zych, koordynator ośrodka Pogoni Szczecin.



- O to chodzi w tych zajęciach: żeby one się wyszalały, mogły poćwiczyć różne umiejętności, żeby mogły pobawić piłką, a przy tym, żeby czuły się z nami swobodnie, tak jak widać. Przytulają się, mówią "ciocia". To są pełne energie i tylko na tym nam zależy, by tę energię gospodarowały. Ważne, żeby był sport i żeby ta aktywność zostawała w dzieciach - dodaje Jagoda Sapor, bramkarka Pogoni Szczecin.



Sportowe zabawy z dziewczynkami prowadzone przez piłkarki nożne Pogoni Szczecin odbywają się w ramach wspólnego projekt UEFA, PZPN i Disneya "Playmakers" skierowanego do dziewczynek w wieku 5-8 lat.