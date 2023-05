Zaremba: Gryfia jest zawodnikiem, który biegnie o własnych siłach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- Dyrektor szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli, Marcin Stefaniak oszczędnie gospodaruje prawdą o kondycji finansowej Gryfii - tak prezes Morskiej Stoczni Remontowej, Krzysztof Zaremba odnosi się do konferencji NIK w Szczecinie poświęconej sytuacji w gospodarce morskiej.

Według kontrolerów, Gryfia nie generowała w 2021 roku zysków netto z działalności produkcyjnej, tylko głównie ze sprzedaży nieruchomości w Świnoujściu. - To jest sprzeczne z prawdą - mówi Zaremba.



- Ten wynik opiera się przede wszystkim o działalność podstawową, czyli remonty i przebudowy statków. To jest sprzedaż stoczni: sprzedaż usług remontowych i usług polegających na przebudowach konstrukcji statków - tłumaczył.



- Nie skontrolowano wyników finansowych Stoczni Gryfii za cały 2021 rok, stąd mogą wynikać te nieścisłości - dodaje Zaremba.



- Jeśli chodzi o raport NIK, to powiem, że jeśli chodzi o samą Gryfię, to kontrola zakończyła się pod koniec roku 2021, więc nikt nawet nie mógł widzieć pełnego zbilansowanego podsumowania roku 2021. Gryfia jest zawodnikiem, który biegnie o własnych siłach - dodał Zaremba.



Kontrola NIK dotyczyła lat 2019-21. Główną przyczyną jej podjęcia były straty, które przynoszą stocznie.