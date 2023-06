Zapłacą za Miejski Parking Niestrzeżony w Świnoujściu

Od 1 czerwca w Świnoujściu Miejskie Parkingi Niestrzeżone będą płatne. To jeden z elementów strategii zarządzania ruchem w mieście po otwarciu tunelu.

Koszt godzinnego biletu, w zależności od strefy, wynosi od złotówki do pięciu złotych.



Miejskie Parkingi Niestrzeżone mają być czynne przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Jak wyjaśnia rzecznik prezydenta, Jarosław Jaz, ich powstanie jest związane ze zwiększeniem ruchu po otwarciu tunelu.



- Parkingi są zlokalizowane poza pasem dróg publicznych, dlatego nie mogły być włączone do Strefy Płatnego Parkowania. Zapewnią około 1100 miejsc parkingowych. Będą też pełnić funkcję bufora, który będzie chronił najbardziej oblegane części Świnoujścia przed nadmiernym ruchem samochodowym. Dzięki temu, że miejsca będą płatne, koszty utrzymania parkingu będą ponosić ich użytkownicy, a nie wszyscy mieszkańcy - tłumaczy Jaz.



Wprowadzenie opłat, dla miasta będzie miało wymierne korzyści. Entuzjazmem nie pałają kierowcy. - Jest wygodnie, kiedy jest gdzie zaparkować, a tu dodatkowy koszt. Każdy liczy wydatki. Na pewno muszą powstać parkingi, ale niepłatne i dostępne dla wszystkich - uważają.



Bilet parkingowy będzie uprawniał do korzystania z 50-procentowych ulg w komunikacji miejskiej dla pięciu osób w czasie jego ważności.