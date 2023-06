Stargard: Trwa naprawa wodociągu [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Trwa usuwanie awarii wodociągowej w Stargardzie. O poranku woda zalała ulicę Wieniawskiego, mieszkańcy skarżyli się na brak wody.

Godzina 11.30

Na miejscu pracują pracownicy spółki Wody Miejskie - mówi Piotr Styczewski, rzecznik Urzędu Miasta w Stargardzie. - Doszło do stosunkowo niewielkiej awarii, do drobnego pęknięcia na rurociągu, ale takiego, które jednak będzie wymagało przeprowadzenia odpowiednich prac naprawczych. Do nich właśnie przystępuje spółka Wody Miejskie. Ulica jest w pełni przejezdna.



Woda dociera do wszystkich mieszkańców Stargardu.



Godzina 8:00

Awaria wodociągowa w Stargardzie. Do zdarzenia doszło na ulicy Wieniawskiego. Zalana jest cała ulica.



Najprawdopodobniej pękła tam rura. Dariusz Dziakowicz ze spółki Wody Miejskie potwierdza, że doszło do awarii. Pracownicy spółki jadą na miejsce.



Jak informują internauci, wody nie mają mieszkańcy ulicy Kossaka, w innych częściach miasta jest słabsze ciśnienie w kranach.