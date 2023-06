Chcą drukować implanty kości na PUM-ie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chcą wdrożyć metodę, która na świecie została wykorzystana do tej pory tylko kilka razy. Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania, które pozwolą na drukowanie implantów kości na drukarce 3D.

Będą to implanty PEEK, czyli z polimerów. To tworzywo może zastąpić kość i jest alternatywą dla tytanu. Uczelnia otrzymała na ten cel grant w wysokości 1,6 mln złotych.



Za te środki kupiono dwa nowoczesne mikroskopy. Jeden do analizy powierzchni implantów, a drugi do badania, jak implant łączy się z tkankami ciała.



Kupiono również specjalistyczną drukarkę 3D, to jedyne takie urządzenie na świecie - mówi dr n. med. Małgorzata Tomasik z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. - Drukarka, którą kupiliśmy i materiały, z których korzystamy, to są materiały, które mają certyfikat do zastosowań medycznych i co bardzo ciekawe, staraliśmy się też o to, żeby drukarka, którą kupimy, również jest certyfikowana do zastosowań medycznych i to pierwsza tego typu drukarka na świecie.



W pierwszej kolejności będą trwały prace nad drukowaniem implantów kości twarzoczaszki - dodaje Małgorzata Tomasik. - To mogą być implanty wykorzystywane po operacjach neurochirurgicznych czy też po operacjach związanych z rekonstrukcją twarzoczaszki, albo rekonstrukcją czaszki. Mogą to być też implanty wykorzystywane w ortopedii kręgosłupa i być może będą to też implanty stomatologiczne.



Uczelnia pracuje przy tym projekcie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Zanim pierwszy taki implant zostanie na PUM-ie wszczepiony pacjentowi, będą trwały długie badania. Mogą potrwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat.