Kolejny krok do powstania północnej obwodnicy Stargardu

Fot. UM w Stargardzie

To kolejny krok do wyprowadzenia uciążliwego ruchu z miasta. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się kompletowanie dokumentacji następnego etapu północnej obwodnicy Stargardu.

To odcinek między Wieniawskiego a wiaduktem na ul. Składowej. Poza nową jezdnią o długości 900 metrów staną tam zielone przystanki komunikacji miejskiej, dwa nowe ronda, ścieżki rowerowe i chodniki.



Sama budowa prawdopodobnie ruszy na początku przyszłego roku. Koszt prac to ponad 25 milionów złotych. Docelowo obwodnica będzie prowadzić od ul. Hanzeatyckiej do Orzeszkowej i do granic miasta.